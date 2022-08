Il Napoli lavora per la cessione di Fabian Ruiz al PSG

AlfredoPedulla : Il #Napoli lavora da oltre due settimane su #Kepa. Ieri sera dialoghi con il #Chelsea che lo libera e contribuisce… - cn1926it : Si lavora al sostituto di #FabianRuiz: #Barak e #LoCelso i nomi nella lista di #Giuntoli - mentore_il : @Marco_Gualtieri @mike_fusco @enzomarangio @Spazio_Napoli Lavora. - Airbughimen : Carnevali è un pezzo di merda,ha la figlia che lavora per la Juventus, difficilmente darà Raspadori al Napoli anche… - Marco_Gualtieri : @mike_fusco @enzomarangio @Spazio_Napoli Oddio, Venerato è di Pescara, ma lavora in Rai ..insomma...qua è da capi ?????? -

Spezia - Salernitana: siad uno scambio. Prima dell'avvio del campionato ci potrebbe essere ... Dries Mertens lasciae ildopo un'estate ricca di polemiche e anche qualche lacrima. ...Anche George Blake, come Edward De Garston,per il Consolato britannico in Italia e ha ... Dopo un breve periodo a, si trasferisce prima a Marsala e poi a Palermo. Nel capoluogo siciliano ...Secondo quanto riportato dal quotidiano il Corriere dello Sport Fabian Ruiz potrebbe presto indossare la maglia del PSG ...Ora che Fabian Ruiz sta per lasciare la squadra, direzione PSG, bisognerà accelerare per il sostituto e restano questi i due nomi sul taccuino.