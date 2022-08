I meme più divertenti della campagna elettorale (Di domenica 7 agosto 2022) I social, si sa, sono diventati una nuova arma anche per i politici in questa intensa ed estiva campagna elettorale. I vari leader sono impegnati a informare, spiegare, raccontare, trovare modi per mettersi in contatto con gli elettori. Ma non è solo questo. I social sono terreno fertile per l'ironia della rete che a volte sa essere molto più pungente ed efficace di questo o quel leader. Questi alcuni dei meme più divertenti che stanno impazzando suo social. #Calenda mentre spiega come raggiungerà il 20% alle #ElezioniPolitiche22#LettaCalenda pic.twitter.com/VYVDACBFjr— Dorian Gray (@ GrayDorian) August 5, 2022 Di Maio che entra nell’accordo tra Letta e Calenda. Buongiorno ?? pic.twitter.com/CFEGXNcWu8— Giovanni Rodriquez (@GiovaQuez) August 5, 2022 Calenda che rescinde l’accordo LettaMaio ... Leggi su panorama (Di domenica 7 agosto 2022) I social, si sa, sono diventati una nuova arma anche per i politici in questa intensa ed estiva. I vari leader sono impegnati a informare, spiegare, raccontare, trovare modi per mettersi in contatto con gli elettori. Ma non è solo questo. I social sono terreno fertile per l'ironiarete che a volte sa essere molto più pungente ed efficace di questo o quel leader. Questi alcuni deipiùche stanno impazzando suo social. #Calenda mentre spiega come raggiungerà il 20% alle #ElezioniPolitiche22#LettaCalenda pic.twitter.com/VYVDACBFjr— Dorian Gray (@ GrayDorian) August 5, 2022 Di Maio che entra nell’accordo tra Letta e Calenda. Buongiorno ?? pic.twitter.com/CFEGXNcWu8— Giovanni Rodriquez (@GiovaQuez) August 5, 2022 Calenda che rescinde l’accordo LettaMaio ...

