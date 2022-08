Giorgio Chiellini è impazzito | calcio? No | negli Usa gioca a pallavolo | Video

(Di domenica 7 agosto 2022) Sta già spopolando,Stati Uniti. L'ex capitano della Juventus infatti ora è finito ai Los Angeles FC, che la scorsa notte hanno vinto in goleada nella trasferta contro i Real Lake City. E l'ex azzurro si è fatto notare, oltre che per una prova solida, per un gesto da... pallavolista. Unche è diventato virale alla velocità della luce e che potete vedere qui in calce. Siamo al 69esimo minuto di gioco, la partita è già decisa, sul 3-1, eperò si prende una doverosa ammonizione per un peculiare intervento a centrocampo: scavalcato da un lancio lungo, il difensore è saltato con le braccia alzate a fermare il pallone. Un muro, ovviamente irregolare. Un fallo antisportivo e che gli è costato il giallo: immediate le scuse dial ...

In campo anche, che ha rimediato un giallo ed ha guidato la difesa per settantatre minuti. Successo importante per l'ex Juventus e compagni, che gli consente di consolidare il ...In gol anche Gareth Bale nel successo per 4 - 1 sul Real Salt Lake