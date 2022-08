Gaza | notte di raid | ucciso Mansour | tra i capi Jihad Lancio di razzi su Gerusalemme

Agenzia_Ansa : Gaza, nella notte 160 missili e 30 attacchi aerei. Nella Striscia 11 morti, fra cui una bambina e due civili. Israe… - Agenzia_Ansa : Gaza: notte di raid, ucciso Mansour, altro capo della Jihad - Medio Oriente - ANSA - Agenzia_Ansa : Le sirene di allarme stanno risuonando nella zona del Gsh Dan, l'area centrale di Israele che comprende anche Tel A… - zav_news : ???????? #Israele, 'neutralizzati' i capi militari della Jihad islamica a #Gaza. Arrestati nella notte 20 membri del gr… - italiaserait : Gaza, nuovi raid israeliani nella notte. Ucciso uno dei capi della Jihad -

L' esercito israeliano ha continuato a colpiredurante lain risposta al lancio di razzi , mentre si teme l'acuirsi delle tensioni a Gerusalemme in occasione delle celebrazioni per il ...Venti membri del gruppo palestinese della Jihad islamica sono stati arrestati durante ladalle forze di sicurezza israeliane nella Cisgiordania ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Le forze di Israele hanno di nuovo colpito: si contano almeno 32 morti, fra i quali 6 bambini - Razzi jihadisti su città israaeliane ...