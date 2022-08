Elezioni, Calenda ci ripensa: "Non intendo andare avanti nell'alleanza con il Pd, decisione sofferta" (Di domenica 7 agosto 2022) "Non intendo andare avanti nell'alleanza con il Pd" : lo ha annunciato Carlo Calenda in tv intervistato da Lucia Annunziata a ' Mezz'ora in + '. "Non mi sento a mio agio con questo, non c'è dentro ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 7 agosto 2022) "Noncon il Pd" : lo ha annunciato Carloin tv intervistato da Lucia Annunziata a ' Mezz'ora in + '. "Non mi sento a mio agio con questo, non c'è dentro ...

Agenzia_Ansa : Calenda: 'Non intendo andare avanti con l'alleanza con il Pd. Non mi sento a mio agio con questo, non c'è dentro co… - repubblica : Elezioni, Carlo Calenda verso la rottura con lo schieramento di centrosinistra - GiovaQuez : Calenda affronta il tema delle alleanze per le elezioni con la stessa fermezza che ho io quando devo scegliere tra… - Ultron65 : RT @News24_it: Elezioni, la diretta - Calenda rompe l'alleanza con Letta. “Gli ho proposto un’alleanza esclusiva, non è stato possibile”. M… - Klevis_Gjoka : Con o senza Calenda. Con o senza il M5S. Con o senza di Maio. In qualunque scenario il centrodestra stravincerebbe… -