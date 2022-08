Edilizia | materiali fuori controllo | ecco i più cari

Leggi su quifinanza

(Di domenica 7 agosto 2022) L’aumento incontrollato dei costi delle materie prime non sembra avere fine e gli effetti si fanno sentire su tutto il mercato immobiliare. Soprattutto dall’inizio del conflitto armato tra Russia e Ucraina. https://quifinanza.it/economia/video/guerra-ucraina-a…zi-materie-prime/608442/. A darne prova i dati forniti dall’Ance, Associazione nazionale costruttori edili. Aumenti record nell’: tutti i numeri Secondo lo studio fornito dall’associazione di categoria l’incremento peggiore lo ha subito il polivinilcloruro, più noto come pvc, salito del 158%. A seguire il ferro acciaio per cemento armato, su del 115%. Impennata a tripla cifra anche per il polietilene (117%) e polistirene (104%). Va meglio, si fa per dire, per altri. Il polipropilene è aumentato “solo” del 96%. E se il bitume fa registrare un incremento del 91%, il rame sale del ...