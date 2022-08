Decreto aiuti bis: oltre 5.000 euro in più per questi lavoratori (Di domenica 7 agosto 2022) Sono in arrivo delle novità per quanto riguarda alcuni lavoratori che riceveranno una busta paga più ricca: chi sono ed il motivo Lo scorso 4 agosto il Consiglio dei ministri ha approvato il Dl aiuti bis che contiene una serie di novità ed aiuti per gli italiani che stanno affrontando un periodo storico molto difficile L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di domenica 7 agosto 2022) Sono in arrivo delle novità per quanto riguarda alcuniche riceveranno una busta paga più ricca: chi sono ed il motivo Lo scorso 4 agosto il Consiglio dei ministri ha approvato il Dlbis che contiene una serie di novità edper gli italiani che stanno affrontando un periodo storico molto difficile L'articolo proviene da Consumatore.com.

GiuseppeConteIT : Ovviamente il @Mov5Stelle ieri ha appoggiato il Decreto aiuti bis per tamponare i rincari, gli aumenti della benzin… - borghi_claudio : Ma a che serve negare la realtà? Settimana scorsa è stato votato in parlamento lo scostamento di bilancio e su… - elenabonetti : Per sostenere le famiglie in questo tempo di difficoltà ho proposto per questo nuovo Decreto Aiuti di inserire tra… - Piero43 : @vincve1 Veramente aveva fatto un decreto aiuti che Draghi ci ha messo mesi a renderlo attuabile. - Giovann08571078 : effetto “irrilevante” sui redditi dei lavoratori, in particolare per quelli con lavori discontinui o retribuzioni p… -