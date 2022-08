Codacons tuona contro accordo Sky-DAZN | “Un pasticcio assurdo”

infoitsport : DAZN-Sky, il Codacons tuona: 'Pasticcio assurdo e incredibile' -

Questo non basta comunque al, che: 'Un'eventuale proroga del taglio delle accise sulla benzina è un provvedimento che non risolve l'emergenza prezzi in Italia e non affronta in modo ...Intanto, le associazioni dei consumatori Unc ehanno presentato un esposto all'Antitrust ...il malfunzionamento o le scarse informazioni fornite dalle compagnie aeree in sciopero"... DAZN-Sky, il Codacons tuona: 'Pasticcio assurdo e incredibile' Giuseppe Biscotti 6 AGO 2022 20:56. L'associazione dei consumatori ha commentato con parole polemiche l'accordo tra DAZN e Sky per la visione delle partite del prossimo campionato di Serie A. Dopo la ...L'accordo tra DAZN e Sky per la Serie A proprio non è piaciuto al Codacons, l'agguerrita associazione dei consumatori.