Carlo Calenda dice stop all’alleanza con il Pd e schiaffeggia Letta: «Ti avevo avvertito…» (Di domenica 7 agosto 2022) Il castello-giocattolo del Pd, costruito con i mattoncini Lego, è già in frantumi. La ”bomba” la fa esplodere Carlo Calenda: «Non intendo andare avanti con l’allenza con il Pd». Ospite in tv di Lucia Annunziata, il leader di Azione aggiunge: «L’ho comunicato poco fa ad Enrico Letta. Sapeva cosa sarebbe accaduto, lo avevo avvertito». L’accordo con il Pd per le elezioni politiche del 25 settembre salta Carlo Calenda dà lo schiaffo a Letta «A Letta», spiega Calenda, «ho detto che se avesse firmato un patto antitetico al nostro sarebbe stata una confusione totale. Ho avuto la sensazione di un Pd in mezzo e tante altre forze, che dovevano essere Bonelli e Fratoianni. Poi si sono aggiunti Di Maio e altri. Dal momento successivo al nostro ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 7 agosto 2022) Il castello-giocattolo del Pd, costruito con i mattoncini Lego, è già in frantumi. La ”bomba” la fa esplodere: «Non intendo andare avanti con l’allenza con il Pd». Ospite in tv di Lucia Annunziata, il leader di Azione aggiunge: «L’ho comunicato poco fa ad Enrico. Sapeva cosa sarebbe accaduto, loavvertito». L’accordo con il Pd per le elezioni politiche del 25 settembre saltadà lo schiaffo a«A», spiega, «ho detto che se avesse firmato un patto antitetico al nostro sarebbe stata una confusione totale. Ho avuto la sensazione di un Pd in mezzo e tante altre forze, che dovevano essere Bonelli e Fratoianni. Poi si sono aggiunti Di Maio e altri. Dal momento successivo al nostro ...

