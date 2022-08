Bignami attacca Speranza | «Tutte le misure adottate non avevano fondamento scientifico»

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 7 agosto 2022) «Già queste settimane mostrano che la sinistra, secondo una tradizione gramsciana, giocherà la partita su tante diverse trincee: quella mediatica, quella delle burocrazie, forse quella giudiziaria. Pensi già al clima che era stato creato affermando che i mercati avrebbero reagito in modo drammatico alla crisi di governo. Tutto ciò per mascherare la propria litigiosità politica, ovviamente». Lo dice Galeazzo, avvocato, esponente di Fratelli d’Italia, a La Verità in un’intervista a firma Daniele Capezzone. C’è il rischio per cui la nuova manovra risulti imposta dalle circostanze ed ereditata da chi c’era prima? «Non deve accadere. Servono risposte immediate. E temo non sia neanche il caso di confidare su ciò che ci sarà lasciato. Pensi che il cosiddetto “governo dei migliori” a ottobre scorso sosteneva che l’inflazione nel 2022 sarebbe stata all’1,7: siamo ...