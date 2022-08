West and Soda (1965). Bruno Bozzetto docet. (Di sabato 6 agosto 2022) Titolo originale: West and Soda Anno: 1965 Paese: Italia Genere: Western, comico Produzione: Cineriz Distribuzione: – Durata: 86 min. Regia: Bruno Bozzetto Sceneggiatura: Bruno Bozzetto, Attilio Giovannini Fotografia: Luciano Marzetti, Roberto Scarpa Montaggio: Bruno Bozzetto Musiche: Giampiero Boneschi Animatori: Guido Manuli, Grazia Lamura, Giuseppe Laganà, Amalia Rossi, Silvana Pegan... Source Leggi su locchiodelcineasta (Di sabato 6 agosto 2022) Titolo originale:andAnno:Paese: Italia Genere:ern, comico Produzione: Cineriz Distribuzione: – Durata: 86 min. Regia:Sceneggiatura:, Attilio Giovannini Fotografia: Luciano Marzetti, Roberto Scarpa Montaggio:Musiche: Giampiero Boneschi Animatori: Guido Manuli, Grazia Lamura, Giuseppe Laganà, Amalia Rossi, Silvana Pegan... Source

borghi_claudio : All'estero stanno cominciando a fiutare il colpevole. Materiale per la futura commissione d'inchiesta. Neil Fergu… - Gossip_Girl_MC : Ciao @stanzaselvaggia! in Inghilterra c'è tutta una polemica sui prezzi del food and beverage allo stadio per le pa… - fmc98000 : @cancroforever @mgmaglie Si faccia una istruzione. - dyhyh5v6vz : RT @borghi_claudio: All'estero stanno cominciando a fiutare il colpevole. Materiale per la futura commissione d'inchiesta. Neil Ferguson,… - Simcha_02 : @ConorODrisco @sunrisemvmt @IlhanMN 1. Most Anti Zionist are anti west and support Russia -