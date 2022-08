VIDEO Aleix Espargaró, che botta a Silverstone! Brutto incidente nella FP4 dello spagnolo (Di sabato 6 agosto 2022) Un Brutto incidente nel corso delle prove libere 4 del GP di Gran Bretagna, dodicesimo round del Mondiale 2022 di MotoGP. Sulla pista di Silverstone il secondo della classifica iridata, Aleix Espargaró, percorrendo la serie di curve 12-13, è stato vittima di un crash pauroso. Lo spagnolo dell’Aprilia in uscita dalla 12, forse per una gomma hard posteriore un po’ fredda, ha subìto un highside impressionante ed è stato sbalzato dalla sua moto in aria. La ricaduta sull’asfalto è stata molto pesante e soprattutto l’iberico è ha preso un colpo molto doloroso all’altezza del calcagno del piede destro, ma è dolente anche al sinistro. Portato al centro-medico, Espargaró è stato dichiarato “fit” per prendere parte alle qualifiche e, stringendo i denti, è sceso in pista nella Q2 ... Leggi su oasport (Di sabato 6 agosto 2022) Unnel corso delle prove libere 4 del GP di Gran Bretagna, dodicesimo round del Mondiale 2022 di MotoGP. Sulla pista di Silverstone il secondo della classifica iridata,, percorrendo la serie di curve 12-13, è stato vittima di un crash pauroso. Lodell’Aprilia in uscita dalla 12, forse per una gomma hard posteriore un po’ fredda, ha subìto un highside impressionante ed è stato sbalzato dalla sua moto in aria. La ricaduta sull’asfalto è stata molto pesante e soprattutto l’iberico è ha preso un colpo molto doloroso all’altezza del calcagno del piede destro, ma è dolente anche al sinistro. Portato al centro-medico,è stato dichiarato “fit” per prendere parte alle qualifiche e, stringendo i denti, è sceso in pistaQ2 ...

