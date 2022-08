Vendetta contro la Regina Elisabetta | Non si sono presentati: gesto inaccettabile (Di sabato 6 agosto 2022) Nuovo clamoroso sgarbo nei confronti della Regina Elisabetta nel corso di queste settimane: decisi a non presentarsi a corte Sgarbo alla Regina Elisabetta (Foto ANSA)Il clima a corte rischia di divenire ancora più incandescente. Ancora una volta nell’occhio del ciclone sono finiti i duchi del Sussex: Harry e Meghan sono ormai due anni che alimentano una polemica senza fine. Questa volta però a farne le spese è stata direttamente la Regina Elisabetta. Il secondogenito di Carlo e Lady Diana con la moglie Meghan si è infatti reso protagonista di uno sgarbo nei confronti dell’adorata nonna. I due sarebbero infatti stati invitati da sua maestà a Londra in occasione delle vacanze estive: un invito caduto nel vuoto. Un clamoroso e netto rifiuto quello dei ... Leggi su direttanews (Di sabato 6 agosto 2022) Nuovo clamoroso sgarbo nei confronti dellanel corso di queste settimane: decisi a non presentarsi a corte Sgarbo alla(Foto ANSA)Il clima a corte rischia di divenire ancora più incandescente. Ancora una volta nell’occhio del ciclonefiniti i duchi del Sussex: Harry e Meghanormai due anni che alimentano una polemica senza fine. Questa volta però a farne le spese è stata direttamente la. Il secondogenito di Carlo e Lady Diana con la moglie Meghan si è infatti reso protagonista di uno sgarbo nei confronti dell’adorata nonna. I due sarebbero infatti stati invitati da sua maestà a Londra in occasione delle vacanze estive: un invito caduto nel vuoto. Un clamoroso e netto rifiuto quello dei ...

