"Sono il figlio segreto di Carlo e Camilla, voglio il trono", altro scandalo per la Royal Family (Di sabato 6 agosto 2022) In settanta anni di regno Elisabetta II ne ha visti di scandali colpire la sua famiglia. L'ultimo in ordine di tempo riguarda il principe Carlo. Ed è una notizia che se confermata potrebbe sul serio travolgere la Royal Family. Simon Charles Dorante, un australiano di 53 anni, si candida alla successione al trono al posto del principe William. L'uomo ha da poco intentato una causa presso l'Alta Corte di Sidney per farsi riconoscere legalmente come figlio legittimo del Principe Carlo e di Camilla Parker-Bowles. Non si tratta di una fake news, l'indiscrezione è stata rilanciata anche da alcuni siti italiani, tra cui «Leggo».

