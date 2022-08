leggoit : Si ripara da un temporale insieme ai genitori: ragazzo di 16 anni colpito da un #fulmine -

MeteoWeb

La famiglia si stava riparando da un violentoche ha colpito la zona. Il sedicenne, appoggiato al muro dell'ingresso, dove c'era una struttura in ferro, è stato sbalzato a terra a causa ...... sto dando una mano al muratore cheil tetto dissestato , sto radunando i rami spezzati ... Uncosì in Langa non si era mai visto, in una sola ora la furia della pioggia , della grandine ... Maltempo Friuli: si ripara dal temporale in malga abbandonata, 16enne colpito da fulmine Si stava riparando da un temporale, ma la scarica di un fulmine lo ha colpito di riflesso: protagonista della vicenda, suo malgrado, un ragazzo di 16 anni. Poco dopo le 12 il giovane, residente ...Un sedicenne residente a Trieste ma originario dell'est Europa è stato colpito dalla scarica di un fulmine poco dopo le 12.