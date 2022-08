Ruggero de I Timidi domenica 7 agosto in castello a Udine

(Di sabato 6 agosto 2022) Grande ritorno in città per il crooner più irriverente della musica italiana,de I, pronto a salire sul colle deldidomani,, per presentare il suo nuovo spettacolo estivo dal titolo “Sole Cuore Hangover”. I biglietti per la serata, prodotta da Produzioni Timide, e organizzata da Zenit srl, in collaborazione con Comune di, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG, evento inserito nel calendario distate, sono ancora in vendita su Ticketone e lo saranno anche alla biglietteria del concerto dalle 19.00. Porte aperte alle 20.00 e inizio concerto previsto alle 21.30. Info e punti vendita su www.azalea.it . Sole Cuore Hangover è il titolo del tour estivo dide ...

Una ne fa e cento ne pensa. O il contrario L'unico - e il migliore - cantante/comico multitasking, ossia l'iconicode I, l'identità pubblica che ormai si è impadronita a suon di like e fanbase dell'udinese Andrea Sambucco (roba da Chi l'ha visto!), non è sazio di successi. Dopo essere stato anche il ...Per la rassegna Comedy Park appuntamento invece martedì 2 agosto conDe Ie venerdì 5 agosto Champions! Greatest Hits , il concerto che ripercorre le musiche di De Gregori, Fifth ... Ruggero de I Timidi in Sole Cuore Hangover - Sotto il cielo del Castello 2022 620 Passi, start-up friulana nota per aver dato vita al primo birrificio condiviso in Italia, ha deciso di affidare all’agenzia udinese PM2 la gestione di tutte le sue attività di comunicazione per il ...