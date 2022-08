Roma, non solo Belotti: Mourinho aspetta Zagadou (Di sabato 6 agosto 2022) Roma - Lo spettacolo comincia, anzi continua. La nuova Roma si presenta all'Olimpico trovandolo come lo aveva lasciato: strapieno. C'è l'esaurito, 65.000 persone , per l'amichevole contro lo ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 6 agosto 2022)- Lo spettacolo comincia, anzi continua. La nuovasi presenta all'Olimpico trovandolo come lo aveva lasciato: strapieno. C'è l'esaurito, 65.000 persone , per l'amichevole contro lo ...

Rinaldi_euro : Se volete che l’Italia sia amministrata come Roma fra rifiuti e cinghiali allora non vi resta che votare PD! Nessuno li supera!?? - FBiasin : Non credo che #Wijnaldum abbia scelto la #Roma solo perché c’è #Mourinho, ma so che da quando c’è #Mourinho in tant… - AlfredoPedulla : #Galatasaray: #Mertens e #Torreira ? #Belotti aspetta la #Roma, #Rugani per ora non apre e valuta la #Samp ?? - GBenellini : @DupsVLF Non c è solo Roma sui 7 colli.. - KierrePalulu20 : @spizziaf25 @acmilan @ILCARRODIPELLE1 Ti aspettavi Florenzi? Anche io in realtà vorrei giocasse di piú. La roma non… -