Papa Francesco | il viaggio in Ucraina e Russia è più vicino Fibrillazione in Vaticano

Papa Francesco riceve l'ambasciatore di Kiev presso la santa Sede. Una mossa che molti osservatori vedono come un nuovo tassello nel mosaico diplomatico che Jorge Maria Bergoglio sta componendo in vista di un prossimo viaggio in Ucraina. Difficile immaginare che il Pontefice non abbia parlato del suo desiderio, tanto più che Andrii Yurash nei mesi scorsi è stati molto attivo, nelle udienze e sui social, per perorare la causa del suo Paese. Se lo sfondo è questo, chiaramente si va registrando un profondo movimento che ha come scopo quello di consentire a Bergoglio di recarsi a Kiev come a Mosca, secondo un auspicio espresso da tempo. Auspicio e desiderio talmente forti che l'8 luglio scorso il segretario Vaticano per i Rapporti con gli Stati, mons. Paul Richard Gallagher era arrivato a dire che ...

