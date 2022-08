Oltre la logica. L'equilibrio impossibile di Letta (Di sabato 6 agosto 2022) Con Calenda era un patto di governo, con Fratoianni, che la pensa all'opposto, è un patto antifascista. In attesa di capire cosa farà il primo, l'accrocco non è né un Cln né una coalizione politica Leggi su huffingtonpost (Di sabato 6 agosto 2022) Con Calenda era un patto di governo, con Fratoianni, che la pensa all'opposto, è un patto antifascista. In attesa di capire cosa farà il primo, l'accrocco non è né un Cln né una coalizione politica

