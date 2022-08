Niente Spezia per Meret (Di sabato 6 agosto 2022) Niente Spezia per Alex Meret. Il giovane portiere del Napoli era in ballottaggio con Dragowski, ad un certo punto sembrava averlo superato, poi invece lo Spezia ha trovato l’intesa con la Fiorentina per il polacco sulla base di 2 milioni + 1 di bonus e 50% sulla futura rivendita. A questo punto a Meret resta in Italia la pista Torino, all’estero c’è l’opzione Leicester. Il calciatore intanto si trova a Castel di Sangro in ritiro con il Napoli. A riferirlo è Sky Sport. Leggi su terzotemponapoli (Di sabato 6 agosto 2022)per Alex. Il giovane portiere del Napoli era in ballottaggio con Dragowski, ad un certo punto sembrava averlo superato, poi invece loha trovato l’intesa con la Fiorentina per il polacco sulla base di 2 milioni + 1 di bonus e 50% sulla futura rivendita. A questo punto aresta in Italia la pista Torino, all’estero c’è l’opzione Leicester. Il calciatore intanto si trova a Castel di Sangro in ritiro con il Napoli. A riferirlo è Sky Sport.

