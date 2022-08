Neil Gaiman: un autore, tanti adattamenti (Di sabato 6 agosto 2022) Con l'uscita di The Sandman, ripercorriamo tutti gli adattamenti da Neil Gaiman, il promettente storyteller inglese che negli ultimi anni è diventato la fonte d'ispirazione per la realizzazione di film e serie tv. Neil Gaiman è l'archetipo del cantastorie moderno: nato come giornalista musicale, il narratore ha deciso fin da subito di esplorare più media, destreggiandosi tra fumetti, sceneggiature, libri per ragazzi, romanzi e raccolte di racconti. Nel vasto universo che, nel corso del tempo, ha plasmato con le sue parole, ci sono alcuni elementi e temi ricorrenti: l'incontro tra antichità e presente, il potere delle storie, la magia della quotidianità, ma, soprattutto, l'influenza del mito, dell'epica e delle leggende che permeano gran parte delle sue creature. Un personaggio influente, accolto dalla ... Leggi su movieplayer (Di sabato 6 agosto 2022) Con l'uscita di The Sandman, ripercorriamo tutti glida, il promettente storyteller inglese che negli ultimi anni è diventato la fonte d'ispirazione per la realizzazione di film e serie tv.è l'archetipo del cantastorie moderno: nato come giornalista musicale, il narratore ha deciso fin da subito di esplorare più media, destreggiandosi tra fumetti, sceneggiature, libri per ragazzi, romanzi e raccolte di racconti. Nel vasto universo che, nel corso del tempo, ha plasmato con le sue parole, ci sono alcuni elementi e temi ricorrenti: l'incontro tra antichità e presente, il potere delle storie, la magia della quotidianità, ma, soprattutto, l'influenza del mito, dell'epica e delle leggende che permeano gran parte delle sue creature. Un personaggio influente, accolto dalla ...

