Napoli-Espanyol, giocano Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia (Di sabato 6 agosto 2022) L’amichevole contro l’Espanyol allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro conclude il secondo ritiro estivo del Napoli. Sarà l’ultimo test per mister Spalletti, dopo la vittoria per 3-1 contro il Girona, in vista dell’esordio in campionato, in programma al Bentegodi contro l’Hellas Verona. Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Elmas; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All.: Spalletti. StartingXI: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Elmas, Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.#NapoliEspanyol https://t.co/zMTKzZCRlj #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/vsMEfW7bpO — Official SSC Napoli ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 6 agosto 2022) L’amichevole contro l’allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro conclude il secondo ritiro estivo del. Sarà l’ultimo test per mister Spalletti, dopo la vittoria per 3-1 contro il Girona, in vista dell’esordio in campionato, in programma al Bentegodi contro l’Hellas Verona.(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Elmas;. All.: Spalletti. StartingXI: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Elmas,.#https://t.co/zMTKzZCRlj #ForzaSempre pic.twitter.com/vsMEfW7bpO — Official SSC...

susydigennaro : RT @napolimagazine: AMICHEVOLE - Napoli, la formazione ufficiale contro l'Espanyol: out Fabian e Zielinski, c'è Elmas - napolimagazine : AMICHEVOLE - Napoli, la formazione ufficiale contro l'Espanyol: out Fabian e Zielinski, c'è Elmas - apetrazzuolo : AMICHEVOLE - Napoli, la formazione ufficiale contro l'Espanyol: out Fabian e Zielinski, c'è Elmas - infobetting : Napoli-Espanyol (amichevole, 6 agosto ore 19:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici, in campo Elmas, Osimhen… - Paroladeltifoso : Napoli-Espanyol: le formazioni ufficiali -