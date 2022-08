**Mo: cancellata l'amichevole Juve-Atletico Madrid di domani sera a Tel Aviv** (Di sabato 6 agosto 2022) Roma, 6 ago. - (Adnkronos) - L'amichevole tra Juventus e Atletico Madrid, in programma domani sera alle 20.30 a Tel Aviv, non si disputerà a causa dell'aumento delle tensioni nelle ultime ore in Israele e nella Striscia di Gaza. Lo annuncia l'Atletico Madrid su Twitter. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 6 agosto 2022) Roma, 6 ago. - (Adnkronos) - L'trantus e, in programmaalle 20.30 a Tel Aviv, non si disputerà a causa dell'aumento delle tensioni nelle ultime ore in Israele e nella Striscia di Gaza. Lo annuncia l'su Twitter.

