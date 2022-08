Milan, Pobega e il rapporto con Tonali: ”É un piacere giocare con lui” (Di sabato 6 agosto 2022) Dopo la stagione passata a Torino, Pobega è pronto a prendersi il Milan. Il Diavolo lo ha blindato rinnovandogli il contratto fino al 2027. Leggi su pianetamilan (Di sabato 6 agosto 2022) Dopo la stagione passata a Torino,è pronto a prendersi il. Il Diavolo lo ha blindato rinnovandogli il contratto fino al 2027.

AntoVitiello : ?? Rinnovo imminente per Tommaso #Pobega, ad un passo dalla firma fino al 2027 #Milan - AntoVitiello : ????AC #Milan è lieto di annunciare il rinnovo del contratto di Tommaso #Pobega fino al 30 giugno 2027. - PietroMazzara : Discorso lista A #UCL: il #Milan a oggi ha tre giocatori formati in club italiani (Mirante, Florenzi, Tonali) e tre… - freefly82 : Per chi si lamenta ed insulta uno dei migliori centrocampisti dello scorso campionato (titolare pure nel mio fantac… - Den96109848 : RT @FratelliRosson: Fatto il rinnovo di #Pobega, il Milan ha in programma quello di #Tomori. Affare in fase avanzata, c'è un principio di a… -