riccardotani4 : @i_poteri_forti Ma poi le urne sono nelle scuole pubbliche quaggiù, nella volgare realtà. So già che dirà che noi n… - TOSADORIDANIELA : RT @addidinc: “C’vulevm magna’ ‘o munn , ma stu munn s’ha magnat a nuie.” Da Gomorra alla realtà è tutto. - giuseppe_galise : RT @addidinc: “C’vulevm magna’ ‘o munn , ma stu munn s’ha magnat a nuie.” Da Gomorra alla realtà è tutto. - addidinc : “C’vulevm magna’ ‘o munn , ma stu munn s’ha magnat a nuie.” Da Gomorra alla realtà è tutto. - chil_q : RT @PierinaMeravig2: Ho fatto veramente fatica ad arrivare alla fine.... L'umanità sta fallendo miseramente... Sodoma e gomorra nella realt… -

ilGiornale.it

D'altro canto, in parte, fotografa un pezzo di, unaminoritaria ma pur sempre tale. È su quella che bisogna lavorare'. Nella città e nell'area metropolitana di Napoli pochi sono ...Una sequenza allarmante di rapine, stile, fa tremare il capoluogo campano. A testimoniare cosa avviene in città c'è anche un filmato registrato dalle telecamere di sicurezza di un bar - tabaccheria situato nella zona orientale. Come ... Ma è Gomorra No, è la realtà - ilGiornale.it