Lutto in casa Napoli: la notizia della sua morte devasta i tifosi azzurri (Di sabato 6 agosto 2022) . Riguarda un grande personaggio del passato, letteralmente adorato dal San Paolo Purtroppo, come annunciato da lui stesso sui canali social, Antonio Careca ha perso la sua amata madre. L’ex attaccante brasiliano ha ricevuto moltissimi messaggi di affetto anche dall’Italia. E’ stato uno L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di sabato 6 agosto 2022) . Riguarda un grande personaggio del passato, letteralmente adorato dal San Paolo Purtroppo, come annunciato da lui stesso sui canali social, Antonio Careca ha perso la sua amata madre. L’ex attaccante brasiliano ha ricevuto moltissimi messaggi di affetto anche dall’Italia. E’ stato uno L'articolo proviene da Inews24.it.

signoradellegif : @SignorTrofimov Ci sono rimasta malissimo. Così male che a casa ho mangiato un’insalata in segno di lutto. Ma doman… - faulagghia : Capisci che fai di tutto inconsciamente per scappare dal dolore quando ti ritrovi ferma due giorni a casa e ti vien… - Giugy_88 : @ssaraproblem Qui da me per Bossi farebbero lutto cittadino in ogni comune dei dintorni perché qui 90% della popola… - icedvanjlla : ancora in lutto per l’iced vanilla latte che non ho potuto prendere ho cercato di crearlo a casa con gli ingredient… - settalese : RT @calciomercatoit: ? Lutto in casa #Milan, si è spento all'età di 73 anni Villiam #Vecchi ???? -