Lazio, pareggio senza gol contro il Real Valladolid: sconfitta ai rigori, errore Vecino (Di sabato 6 agosto 2022) La Lazio di Maurizio Sarri ha sfidato il Real Valladolid nel contesto di un’amichevole pre-campionato, attendendo l’inizio imminente della nuova annata calcistica. Approccio complesso per i biancocelesti, per via del forsennato ritmo imposto dagli entusiasti spagnoli, sul palcoscenico casalingo; nessun gol nel corso dei primi 45?, con poche occasioni annesse a rappresentare la frazione di riferimento. Sul finire del tempo, però, da segnalare una traversa colpita da Sergio Leon, il quale ha graziato Maximiano al termine di un’azione corale degli iberici. Seconda frazione ugualmente senza emozioni e con ancor meno chance per andare a rete; in evidenza il nuovo acquista Gila dopo aver preso il posto di Patric, in quanto vicino al gol sugli sviluppi di un calcio di punizione. Ingranaggi ancora da lucidare per quanto ... Leggi su sportface (Di sabato 6 agosto 2022) Ladi Maurizio Sarri ha sfidato ilnel contesto di un’amichevole pre-campionato, attendendo l’inizio imminente della nuova annata calcistica. Approccio complesso per i biancocelesti, per via del forsennato ritmo imposto dagli entusiasti spagnoli, sul palcoscenico casalingo; nessun gol nel corso dei primi 45?, con poche occasioni annesse a rappresentare la frazione di riferimento. Sul finire del tempo, però, da segnalare una traversa colpita da Sergio Leon, il quale ha graziato Maximiano al termine di un’azione corale degli iberici. Seconda frazione ugualmenteemozioni e con ancor meno chance per andare a rete; in evidenza il nuovo acquista Gila dopo aver preso il posto di Patric, in quanto vicino al gol sugli sviluppi di un calcio di punizione. Ingranaggi ancora da lucidare per quanto ...

