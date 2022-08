I convocati di Stroppa per Monza-Frosinone | assente Pessina

tuttomonza : #Monza-#Frosinone, i #convocati di Stroppa: in 24 per passa il turno - sportface2016 : #Monza-#Frosinone, i convocati di #Stroppa per la sfida di #CoppaItaliaFrecciarossa -

Sport Mediaset

Ecco i 24 giocatoridaper il trentaduesimo di finale di Coppa Italia tra Monza e Frosinone: out Pessina Misterha convocato 24 giocatori per il trentaduesimo di finale di Coppa Italia tra Monza ...Il Monza ha convocato la lista dei 24 giocatori scelti da Giovanniper la sfida contro il Frosinone , valida per i trentaduesimi di Coppa Italia 2022/2023. Il ... Ecco quindi inel ... MONZA, I CONVOCATI DI STROPPA PER IL FROSINONE - Sportmediaset Il Monza ha convocato la lista dei 24 giocatori scelti da Giovanni Stroppa per la sfida contro il Frosinone, valida per i trentaduesimi di Coppa Italia 2022/2023. Il tecnico dei brianzoli potrà contar ...Ecco i 24 giocatori convocati da Stroppa per il trentaduesimo di finale di Coppa Italia tra Monza e Frosinone: out Pessina Mister Stroppa ha convocato 24 giocatori per il trentaduesimo di finale di Co ...