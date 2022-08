(Di sabato 6 agosto 2022) Roma, 6 ago. (Adnkronos) - "Mai come in questi giorni siamo inondati di messaggi di persone che ci dicono che la nostra scelta è quella giusta, altro che solitudine. All'amicodirei che quella che lui chiama solitudine è invece coerenza”. Così Silvia, della presidenza del gruppo Parlamentare di Italia Viva, risponde al deputato Pd Enrico. “Ricordo che le stesse parole su Renzi furono usate ai tempi del Conte ter, dove molti tra i dem ci davano fuori dai giochi. In quell'occasione - sottolinea - la nostra determinazione portò Mario Draghi alla presidenza del consiglio. E anche questa volta la nostra coerenza farà bene al Paese”. “Spiace che il Pd abbia smesso da tempo di essere partito riformista e rivendicare le politiche dei governi Renzi e Gentiloni, ma questo è un problema del Pd”, conclude.

TV7Benevento : Elezioni: Fregolent (Iv) a Borghi, 'Pd non più riformisti, noi coerenti' - -

Il Sannio Quotidiano

...Democratico Piemontese è allarme quote rosa nella formazione delle liste per le prossime... Mentre, con l'ingresso di Italia Viva, potrebbe arrivare la riconferma di Silvia...Bof - e a organizzare la spedizione a Pontida in programma pochi giorni prima delledel 25 ...sicuri di una ricandidatura sono quelli dei deputati Coin e Birsa e della senatrice, ... Elezioni: Fregolent (Iv) a Borghi, ‘Pd non più riformisti, noi coerenti’ Roma, 6 ago. (Adnkronos) - "Mai come in questi giorni siamo inondati di messaggi di persone che ci dicono che la nostra scelta è quella giusta, altro che solitudine. All’amico Borghi direi che quella .... “Ho chiesto che ci siano i punti che interessano alla Lega, quindi lo stop alla legge Fornero, l’avvio di Quota 41, lo stralcio delle cartelle, la flat tax aumentata anche ai lavoratori dipendenti e ...