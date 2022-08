De Ketelaere: “Venire al Milan una priorità per me” (Di sabato 6 agosto 2022) "Sono abituato ai ritmi alti ma anche consapevole di dover alzare il mio livello di un altro step". Parola di Charles De Ketelaere, l'acquisto più costoso della gestione Massara-Maldini per il ilan che si presenta con lo scudetto sul petto. Trattativa lunga: "Ho dovuto aspettare molto e cedere qualcosa, ma alla fine sono qui e questo è quello che conta". La scelta del numero 90 fa pensare a un derby con Lukaku. "Per me il numero non è una cosa così importante, me lo avevano dato al Bruges e ho pensato di mantenerlo visto che mi ha portato fortuna e successi. Per quanto riguarda Kaka, conosco bene la sua storia qui al Milan e mi auguro di poter ripercorrere le sue vittorie e la sua stessa carriera".Giocatore dal buon tocco "riesco a dare una mano nella finalizzazione e nello sviluppo delle azioni. Per quanto riguarda il ruolo, mi trovo molto a mio agio ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 6 agosto 2022) "Sono abituato ai ritmi alti ma anche consapevole di dover alzare il mio livello di un altro step". Parola di Charles De, l'acquisto più costoso della gestione Massara-Maldini per il ilan che si presenta con lo scudetto sul petto. Trattativa lunga: "Ho dovuto aspettare molto e cedere qualcosa, ma alla fine sono qui e questo è quello che conta". La scelta del numero 90 fa pensare a un derby con Lukaku. "Per me il numero non è una cosa così importante, me lo avevano dato al Bruges e ho pensato di mantenerlo visto che mi ha portato fortuna e successi. Per quanto riguarda Kaka, conosco bene la sua storia qui ale mi auguro di poter ripercorrere le sue vittorie e la sua stessa carriera".Giocatore dal buon tocco "riesco a dare una mano nella finalizzazione e nello sviluppo delle azioni. Per quanto riguarda il ruolo, mi trovo molto a mio agio ...

