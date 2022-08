Da settembre aumenti sulla pensione | Ecco chi otterrà anche gli arretrati di luglio e agosto (Di sabato 6 agosto 2022) Finalmente una buona notizia anche per i pensionati: ci sarà un aumento in pensione da settembre. Scopriamo anche chi avrà gli arretrati di luglio e agosto aumento pensioni (fonte web)La situazione in Italia dopo la pandemia è diventata davvero insostenibile. Sempre più persone faticano ad arrivare a fine mese per via dei rincari. Questi stanno interessando i beni primari come ad esempio il carburante, che ha causato anche un aumento esorbitante dei voli e dei beni di prima necessità, in quanto il trasporto è stato ridotto. Ovviamente il tutto è stato causato dall’inflazione, la quale sta colpendo anche i prodotti alimentari e questo grava tantissimo sui cittadini I salari, a dispetto di ciò, restano tali e sempre più ... Leggi su topicnews (Di sabato 6 agosto 2022) Finalmente una buona notiziaper i pensionati: ci sarà un aumento inda. Scopriamochi avrà glidiaumento pensioni (fonte web)La situazione in Italia dopo la pandemia è diventata davvero insostenibile. Sempre più persone faticano ad arrivare a fine mese per via dei rincari. Questi stanno interessando i beni primari come ad esempio il carburante, che ha causatoun aumento esorbitante dei voli e dei beni di prima necessità, in quanto il trasporto è stato ridotto. Ovviamente il tutto è stato causato dall’inflazione, la quale sta colpendoi prodotti alimentari e questo grava tantissimo sui cittadini I salari, a dispetto di ciò, restano tali e sempre più ...

