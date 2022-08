Casini: «Per i fondi la Serie A non deve essere oggetto di speculazione» (Di sabato 6 agosto 2022) Il Foglio Sportivo intervista il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini. Tra una settimana il campionato riparte. Fa il punto sulla situazione economica del calcio italiano. «Le squadre stanno lentamente uscendo dagli effetti della pandemia, quando gli introiti si sono sensibilmente ridotti. Mi limito a ricordare che il Parlamento, per aiutare le società sportive, ha sospeso i loro versamenti tributari fino a novembre, per cui bisognerà ora trovare soluzioni graduali. Rimane comunque alto l’interesse degli investitori». Parla dell’interesse sempre crescente degli investitori stranieri verso il calcio italiano. «L’importante è che non si veda la Serie A come oggetto di speculazione, con un fondo che arriva, resta solo due-tre anni compravendendo giocatori con la speranza di vincere un titolo e ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 6 agosto 2022) Il Foglio Sportivo intervista il presidente della LegaA, Lorenzo. Tra una settimana il campionato riparte. Fa il punto sulla situazione economica del calcio italiano. «Le squadre stanno lentamente uscendo dagli effetti della pandemia, quando gli introiti si sono sensibilmente ridotti. Mi limito a ricordare che il Parlamento, per aiutare le società sportive, ha sospeso i loro versamenti tributari fino a novembre, per cui bisognerà ora trovare soluzioni graduali. Rimane comunque alto l’interesse degli investitori». Parla dell’interesse sempre crescente degli investitori stranieri verso il calcio italiano. «L’importante è che non si veda laA comedi, con un fondo che arriva, resta solo due-tre anni compravendendo giocatori con la speranza di vincere un titolo e ...

napolista : #Casini: «Per i fondi la #SerieA non deve essere oggetto di speculazione» Al Foglio: «Non devono restare 2-3 anni,… - casini_alberto : Voi dite a me io dico per me voi vi sentite vittime passive io mi sento responsabile in toto della mia realtà attua… - StevenT_Who : @photosandrea Dobbiamo veramente fare la lista? No perché ci mettiamo da qui al 2050 per tutti i casini che han combinato - Tiziano47005029 : @GiusyBelfiore @virginiaraggi Per non ritrovarci nei casini come in passato - miagmarsuren : RT @petunianelsole: @silviettinabb Da lunedì tenetevi pronti, casini in vista per 24h in Uk e poi in Massachusetts;) -