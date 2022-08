leggoit : Carambola choc tra moto e due auto: morte tre persone, arrestata una 24enne. «Guidava ubriaca» -

Incidentela scorsa notte a Pinarella di Cervia , sul litorale ravennate . Tre persone sono morte in seguito ad uno scontro che ha coinvolto tre mezzi: unatra una Fiat Panda, una Mercedes 180 e ...Un bilancio pesantissimo, con tre autotrasportatori morti e un pensionato illeso ma sotto. A ... Tutti coinvolti in unainfernale. In base a una prima ricostruzione dei fatti affidata ... Tamponamento a catena sulla 7bis, il bilancio definitivo: le condizioni dei feriti Incidente choc la scorsa notte a Pinarella di Cervia, sul litorale ravennate. Tre persone sono morte in seguito ad uno scontro che ha coinvolto tre mezzi: una carambola tra una Fiat Panda, ...