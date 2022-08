Caos talebano

Leggi su panorama

(Di sabato 6 agosto 2022) A un anno dall’abbandono da parte di Stati Uniti e Nato, la situazione dell’Afghanistan guidato dagli integralisti islamici è confusa e conflittuale come mai prima. Il terrorismo si è riorganizzato, il narcotraffico è in forte ripresa e si consumano lotte tra le fazioni al potere. Intorno al furgoncino scoperto di colore bianco, fermo in mezzo alla strada, una distesa di pomodori. Verdure e piselli sul retro servivano come camuffamento di un lanciarazzi multiplo utilizzato dallo Stato islamico in Afghanistan per colpire il vicino Uzbekistan. La prima volta in aprile, l’ultima il 5 luglio scorso, con i razzi che sono arrivati a Termez. Altri sono stati lanciati negli ultimi mesi sul confinante Tagikistan, sempre dallo Stato islamico con l’obiettivo di esportare la guerra santa nelle ex repubbliche sovietiche dell’Asia centrale. I miliziani del Califfo sono nemici giurati dei talebani ...