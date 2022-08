(Di sabato 6 agosto 2022) Torino, 6 ago. - (Adnkronos) - Cambio di sede per l'tra, inizialmente in programmasera a Tel Aviv. I due club, per motivi di sicurezza, hanno deciso di nonre in Israele, a causa dell'aumento delle tensioni nella Striscia di Gaza. Bianconeri e colchoneros scenderanno in campoore 18, sede dinamento della Vecchia Signora. Il match sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno.

Gazzetta_it : Chi è Kostic, il piccolo Robben che schiva avversari e riflettori #juve #calciomercato - Gazzetta_it : Fagioli vede la fumata bianca: rinnovo con la Juve fino al 2026, accordo a un passo - Gazzetta_it : Corsa contro il tempo: #Juve, il piano per avere #Kostic per il debutto contro il Sassuolo - TV7Benevento : Calcio: Juventus, amichevole con l'Atletico Madrid si gioca domani alle 18 alla Continassa -… - Luxgraph : Juventus-Atletico Madrid si gioca! Domani alle 18.30 alla Continassa -

DIRETTA TV - L'annuncio è stato dato dallacon un comunicato, nel quale si annuncia anche che la partita verrà comunque trasmessa su in tv (su Skysport 1 ). Curiosità: per Alvaro Morata sarà ...... con cui vanta otto presenze e un gol, ora arriva l'esame con ilitaliano, a cominciare ... Si sono rinforzate tutte le big come lacon gli acquisti di Pogba, Di Maria, Bremer con le ...Torino, 6 ago. - (Adnkronos) - Cambio di sede per l'amichevole tra Juventus e Atletico Madrid, inizialmente in programma domani sera a Tel Aviv. I due club, per motivi di sicurezza, hanno deciso ...Il mercato della Juventus non si muove solo in entrata ma anche in uscita dove sembrano chiare le condizioni per la cessione di un giocatore.