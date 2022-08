Borsa Milano fiacca, bene le banche ma scivola Mps (Di sabato 6 agosto 2022) Milano – Borsa di Milano fiacca, con l’ultima seduta della settimana leggermente negativa: l’indice Ftse Mib ha chiuso in ribasso dello 0,26% a 22.586 punti, l’Ftse All share in calo dello 0,35% a quota 24.726. Piazza Affari si è mossa sostanzialmente in linea con i mercati azionari del Vecchio continente, nervosi e incerti per tutta L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Borsa Milano chiude a +2,10% con spinta trimestrali Borsa Milano allunga a +1,5%, Europa più cauta Borsa Milano apre in lieve rialzo, Ftse Mib +0,33% Borsa Milano cede (-0,07%) con dato produzione, Bper +10% ... Leggi su webmagazine24 (Di sabato 6 agosto 2022)di, con l’ultima seduta della settimana leggermente negativa: l’indice Ftse Mib ha chiuso in ribasso dello 0,26% a 22.586 punti, l’Ftse All share in calo dello 0,35% a quota 24.726. Piazza Affari si è mossa sostanzialmente in linea con i mercati azionari del Vecchio continente, nervosi e incerti per tutta L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::chiude a +2,10% con spinta trimestraliallunga a +1,5%, Europa più cautaapre in lieve rialzo, Ftse Mib +0,33%cede (-0,07%) con dato produzione, Bper +10% ...

LaVeritaWeb : Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Mentre gli Agnelli lasciano la borsa di Milano I giornali del Pd colpiscono anc… - Agenzia_Ansa : Exor, holding della famiglia Agnelli, lascia la Borsa di Milano e trasferisce la quotazione delle azioni ordinarie… - Corriere : Exor, la cassaforte degli Agnelli-Elkann lascia la Borsa di Milano: trasloca ad Amsterdam - HighBabe3 : @spookymillenial È anche attenta all’ecologia in quanto in borsa ha sempre la cannuccia fi bambù. Poi però prende a… - malumichi : RT @Th5stelle: Comunque da quando si è dimesso #Draghi con la sua agenda, #spread in picchiata a 208 e Borsa di Milano + 6%. Silenzio tomba… -