Gazzetta_it : Atp Montreal, sorteggiato il tabellone. Medvedev trova Kyrgios. #Sinner e Berrettini in rotta di collisione - TV7Benevento : Tennis: Atp Montreal, possibile ottavo di finale tra Sinner e Berrettini - - OA_Sport : Ci sono Sinner e Berrettini - Giorgio70677848 : #Berrettini #Sinner #Montreal giovedì 11 agosto 2022...1^ sfida diretta tra i 2 migliori tennisti italiani nel circ… - OA_Sport : Il possibile cammino di Jannik Sinner a Montreal -

GRANDI ASSENTI Un torneo quello di, aperto ai più svariati risvolti non solo per i grandi talenti presenti ma anche per quelli assenti, come Novak Djokovic e Rafa Nadal. Il serbo, non ...TABELLONEMASTERS 10002022 (1) Medvedev bye Baez vs Kyrgios Shapovalov vs De Minaur Galarneau vs (16) Dimitrov (12) Schwartzman vs Davidovich Fokina Goffin vs Ramos - Vinolas Wawrinka vs ...Montreal 6 ago. - (Adnkronos) - Sono due gli azzurri nel main draw del 'National Bank Open', sesto Atp Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 5.926.545 dollari, che si disputa ...Daniil Medvedev e Cameron Norrie saranno i protagonisti di un'attesissima finale nell'ATP 250 di Los Cabos: sconfitti in semifinale Miomir Kecmanovic e Felix Auger-Aliassime ...