Atalanta, Gasperini ko con Gattuso: il Valencia vince 2 - 1 (Di sabato 6 agosto 2022) Valencia - E' il Valencia ad aggiudicarsi l'amichevole, valida per il Trofeo Naranja, con l' Atalanta : la squadra di Gattuso si è imposta sui nerazzurri di Gasperini con il punteggio di due reti a ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 6 agosto 2022)- E' ilad aggiudicarsi l'amichevole, valida per il Trofeo Naranja, con l': la squadra disi è imposta sui nerazzurri dicon il punteggio di due reti a ...

