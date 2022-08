Anne Heche è morta? No, ma le condizioni dell’ex compagna di Ellen DeGeneres sono gravi (Di sabato 6 agosto 2022) Anne Heche è morta? In molti si stanno ponendo questa domanda nelle ultime ore, da quando sono state divulgate delle immagini shock in arrivo dal luogo dell’incidente che ha visto l’attrice protagonista. Per molti è solo l’ex compagna di Ellen DeGeneres ma per tutti noi è l’attrice di svariate serie tv nonché la mitica protagonista dell’indimenticabile Men in Trees, Segnali d’Amore, e sono proprio i suoi fan che in queste ore stanno temendo il peggio. Secondo una prima ricostruzione sembra che Anne Heche sia andata a sbattere violentemente contro alcuni garage e che, subito dopo, abbia rimesso in moto per ripartire ma ritrovandosi all’improvviso tra le fiamme. Sul posto sono arrivati i soccorsi e i ... Leggi su optimagazine (Di sabato 6 agosto 2022)? In molti si stanno ponendo questa domanda nelle ultime ore, da quandostate divulgate delle immagini shock in arrivo dal luogo dell’incidente che ha visto l’attrice protagonista. Per molti è solo l’exdima per tutti noi è l’attrice di svariate serie tv nonché la mitica protagonista dell’indimenticabile Men in Trees, Segnali d’Amore, eproprio i suoi fan che in queste ore stanno temendo il peggio. Secondo una prima ricostruzione sembra chesia andata a sbattere violentemente contro alcuni garage e che, subito dopo, abbia rimesso in moto per ripartire ma ritrovandosi all’improvviso tra le fiamme. Sul postoarrivati i soccorsi e i ...

