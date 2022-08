Alzheimer: fare questa comune azione diminuisce il rischio! (Di sabato 6 agosto 2022) Cosa c’è dietro il rischio di sviluppare l’Alzheimer, bisogna puntualizzare che le attività fisiche e mentali hanno un effetto protettivo, ma vediamo in che modo e il motivo. Molto importanti sono le attività che si svolgono regolarmente, come le regolari passeggiate a ritmo sostenuto o le gite in bicicletta, che sono responsabili di una riduzione dell’insorgenza dell’Alzheimer. Alzheimer fare questa comune azione diminuisce il rischio!(pixabay.com) Queste attività sono molto importanti per il cervello così come le attività mentali e anche l’uso di dispositivi elettronici in quei soggetti con e senza un rischio genetico più elevato nei confronti di una demenza che è l’anticamera della malattia. Cosa ha stabilito la ... Leggi su formatonews (Di sabato 6 agosto 2022) Cosa c’è dietro il rischio di sviluppare l’, bisogna puntualizzare che le attività fisiche e mentali hanno un effetto protettivo, ma vediamo in che modo e il motivo. Molto importanti sono le attività che si svolgono regolarmente, come le regolari passeggiate a ritmo sostenuto o le gite in bicicletta, che sono responsabili di una riduzione dell’insorgenza dell’il(pixabay.com) Queste attività sono molto importanti per il cervello così come le attività mentali e anche l’uso di dispositivi elettronici in quei soggetti con e senza un rischio genetico più elevato nei confronti di una demenza che è l’anticamera della malattia. Cosa ha stabilito la ...

claudiogardini2 : @Leonard88533173 @NiaMiaVia @Scrambl46783114 @rulajebreal No... Hai detto che mi faresti fare la chemio... Alzheimer? - PCattoretti : Tornando a casa ho ripensato a mia madre, bipolare, quando aveva le crisi e poi in seguito quando l'Alzheimer l'ha… - alzheimer_dr : @_rue126_ Ma vai a fare in culo rue - IlPetrolier3 : @alzheimer_dr Grazie fra così posso fare rt - alzheimer_dr : Col residuo a bilancio che ha sto figlio di troia (in cui credevo veramente tanto) è impossibile fare meglio, e anc… -