Agosto, è allerta per la sicurezza in mare: "Più controlli contro gli incidenti"

Primo weekend di Agosto all'insegna del grande esodo per le vacanze estive e grande attenzione per la sicurezza in mare, dopo gli ultimi fine settimana scanditi da incidenti gravi da nord a sud Italia. Un allarme che fa scattare gli appelli alla prudenza: è la confederazione italiana delle scuole nautiche, la Confarca, attraverso il suo vicesegretario alla sezione nautica, Marco Morana, a chiedere maggiori controlli nelle zone più frequentate dai diportisti ed una particolare attenzione da parte dei comandanti delle unità.

Esodo di Agosto, appello Confarca: "Maggiori controlli per la sicurezza mare"

Secondo Morana, incidenti come quelli accaduti all'Argentario pongono l'accento sulla ...

