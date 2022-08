Viabilità Roma Regione Lazio del 05-08-2022 ore 12:30 (Di venerdì 5 agosto 2022) Viabilità DEL 5 AGOSTO 2022 ORE 12:20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. SULL’A1 Roma-NAPOLI CODE PER TRAFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DEL BIVIO CON LA DIRAMAZIONE Roma SUD IN DIREZIONE NAPOLI. SUL RACCORDO SI SONO FORMATI RALLENTAMENTI TRA LAURENTINA E TUSCOLANA IN CARREGGIATA ESTERNA. ANDIAMO PIU’ A SUD, SULLA MONTI LEPINI E’ STATO RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO ALL’ ALTEZZA DI VALLE FIORETTA VERSO FROSINONE. PERMANGONO TUTTAVIA LE CODE A PARTIRE DA QUATTRO STRADE. INFINE, RICORDIAMO CHE SULLA FERROVIA METRomaRE (Roma-LIDO) SONO IN CORSO LAVORI DI MANUTENZIONE. DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, NELLA TRATTA COLOMBO-ACILIA, I TRENI SONO SOSTITUITI DA BUS CON FREQUENZA DI 15 MINUTI. ULTIME ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 5 agosto 2022)DEL 5 AGOSTOORE 12:20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. SULL’A1-NAPOLI CODE PER TRAFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DEL BIVIO CON LA DIRAMAZIONESUD IN DIREZIONE NAPOLI. SUL RACCORDO SI SONO FORMATI RALLENTAMENTI TRA LAURENTINA E TUSCOLANA IN CARREGGIATA ESTERNA. ANDIAMO PIU’ A SUD, SULLA MONTI LEPINI E’ STATO RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO ALL’ ALTEZZA DI VALLE FIORETTA VERSO FROSINONE. PERMANGONO TUTTAVIA LE CODE A PARTIRE DA QUATTRO STRADE. INFINE, RICORDIAMO CHE SULLA FERROVIA METRE (-LIDO) SONO IN CORSO LAVORI DI MANUTENZIONE. DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, NELLA TRATTA COLOMBO-ACILIA, I TRENI SONO SOSTITUITI DA BUS CON FREQUENZA DI 15 MINUTI. ULTIME ...

romamobilita : #Roma #viabilità Via Salaria, code per lavori nel tratto tra la Tangenziale e via Radicofani. - romamobilita : #Roma #viabilità Riaperta via Ardeatina, tra Tor Pagnotta e il Gra. - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso su via Appia, tra Ciampino e il Gra, e su via Appia Antica, tra Frattocchie e via di Torricola. - romamobilita : #Roma #viabilità #Atac Terminati i lavori di sostituzione binari in via Florida, ripristinato il percorso della lin… - PLdelFrignano : #Montecreto #viabilità da domani sabato #6agosto a domenica #28agosto sarà attiva l’ #areapedonale in centro storic… -

