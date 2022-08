Viabilità Roma Regione Lazio del 05-08-2022 ore 07:30 (Di venerdì 5 agosto 2022) Viabilità DEL 5 AGOSTO 2022 ORE 07:20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. TRAFFICO NON MOLTO INTENSO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO, NON VENGONO SEGNALATE PARTICOLARI CRITICITÀ SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE ALTRE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI DLE TERRITORIO. QUALCHE PROBLEMA SULLA CASSIA BIS, SI SONO FORMATE CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN DIREZIONE Roma, A CAUSA DI ALCUNI LAVORI CHE SONO IN CORSO ORMAI DA QUALCHE GIORNO; SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA. CANTIERI ATTIVI ANCHE SULLA VIA APPIA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO SEMPRE VERSO Roma; ANCHE QUI SI STA IN CODA A PARTIRE DA CIAMPINO. PRUDENZA INOLTRE PER CHI E’ IN VIAGGIO SULL’A1 FIRENZE-Roma, SEGNALATO UN MEZZO PESANTE IN PANNE TRA ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 5 agosto 2022)DEL 5 AGOSTOORE 07:20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. TRAFFICO NON MOLTO INTENSO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO, NON VENGONO SEGNALATE PARTICOLARI CRITICITÀ SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE ALTRE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI DLE TERRITORIO. QUALCHE PROBLEMA SULLA CASSIA BIS, SI SONO FORMATE CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN DIREZIONE, A CAUSA DI ALCUNI LAVORI CHE SONO IN CORSO ORMAI DA QUALCHE GIORNO; SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA. CANTIERI ATTIVI ANCHE SULLA VIA APPIA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO SEMPRE VERSO; ANCHE QUI SI STA IN CODA A PARTIRE DA CIAMPINO. PRUDENZA INOLTRE PER CHI E’ IN VIAGGIO SULL’A1 FIRENZE-, SEGNALATO UN MEZZO PESANTE IN PANNE TRA ...

