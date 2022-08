Spalletti si difende | “Non è colpa mia se Mertens è andato via!”

mil_mar : RT @tuttonapoli: Partita poco amichevole: il Maiorca difende l'1-1 con fallacci e provocazioni - tuttonapoli : Partita poco amichevole: il Maiorca difende l'1-1 con fallacci e provocazioni -

Grazie a lui,ha sempre la prima mossa, come uno scacchista che gioca sempre col bianco. ... in un calcio in cui sicon un assetto e si attacca in un altro. Domani ultimi test a ...L'amichevole del Napoli contro l'Adana ha messo in mostra luci ed ombre della squadra di Luciano. La fase offensiva ha funzionato abbastanza bene ed ancora una volta si è messo in grande evidenza il georgiano Kvaratskhelia che ha illuminato la serata con lo splendido assist per il primo ... Spalletti difende Meret ma attende un nuovo portiere Luciano Spalletti, ha rilasciato alcune dichiarazione alla redazione de Il Corriere della Sera, ha parlato anche dell'addio di Mertens.Il tecnico spiega l'addio del belga: "Nessuno voleva mandarlo via, avrebbe potuto darci una grande mano". Su Raspadori: "Sarebbe il suo sostituto".