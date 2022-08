Ritorno in classe, addio obbligo di mascherina per i docenti e Ata: FFP2 per i soli fragili. INDICAZIONI ISS [PDF] (Di venerdì 5 agosto 2022) L'Istituto Superiore di Sanità ha reso note le INDICAZIONI per il prossimo anno scolastico. Le INDICAZIONI disegnano due scenari, con misure "di base" da applicare già al rientro e "ulteriori misure" per le quali le scuole dovranno comunque essere preparate in caso la situazione peggiori. Il documento, che riguarda le scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione, è stato messo a punto dall’Istituto superiore della sanità (Iss), con i ministeri della Salute e dell’Istruzione e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. L'articolo Ritorno in classe, addio obbligo di mascherina per i docenti e Ata: FFP2 per i soli fragili. INDICAZIONI ISS PDF . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 5 agosto 2022) L'Istituto Superiore di Sanità ha reso note leper il prossimo anno scolastico. Ledisegnano due scenari, con misure "di base" da applicare già al rientro e "ulteriori misure" per le quali le scuole dovranno comunque essere preparate in caso la situazione peggiori. Il documento, che riguarda le scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione, è stato messo a punto dall’Istituto superiore della sanità (Iss), con i ministeri della Salute e dell’Istruzione e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. L'articoloindiper ie Ata:per iISS PDF .

