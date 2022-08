Rally Finlandia | Day 1 | è Tanak vs Lappi

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 5 agosto 2022) Agosto è il mese del 1000 Laghi, odicome si chiama adesso, di cui oggi si svolge il day 1. Nelle prime sei prove speciali in programma, si delinea il duello tra Otted Esapekka, entrambi in disperato bisogno di risultati. Gli altri, per ora, stanno a guardare. Almeno, quelli che hanno visto il traguardo oggi… WRC,Estonia: è cinquina per Rovanpera nella tappa 3: cosa succede nel day 1? Il giovedì sera si apre la gara con la mini speciale cittadina di Harju, che Thierry Neuville vince senza problemi. Ma è il venerdì che apre effettivamente le danze. Nelle nove prove speciali in programma, poi scese a otto per la cancellazione della SS5 causa troppi spettatori, il belga lascia la scena a ...