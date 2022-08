Napoli, CdS: “Il rush finale per Kepa, ma occhio a Navas e Raspadori” (Di venerdì 5 agosto 2022) Napoli, CDS- Come riporta il CdS, il Napoli ha davvero gli occhi aperti sul mercato con i possibili acquisti che completerebbero la rosa azzurra. “E allora, dicevamo, la stretta finale. Il rush, lo scatto per definire la telenovela inaugurata a giugno in assoluto silenzio e massima segretezza: portieri scorrevoli. La situazione è piuttosto chiara: con il Chelsea si prova a trovare la quadra per Kepa; si prova a disegnare un cerchio milionario che in questa fase è ritenuto ancora eccessivo. Con l’entourage del giocatore non ci sono problemi, e anzi come testimonia anche il like social comincia a emergere una certa attenzione nei confronti del mondo azzurro, ma con i Blues restano aspetti problematici. Anche dopo l’incontro di mercoledì con Canales. L’intenzione? Farla finita al più presto, brindare e ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 5 agosto 2022), CDS- Come riporta il CdS, ilha davvero gli occhi aperti sul mercato con i possibili acquisti che completerebbero la rosa azzurra. “E allora, dicevamo, la stretta. Il, lo scatto per definire la telenovela inaugurata a giugno in assoluto silenzio e massima segretezza: portieri scorrevoli. La situazione è piuttosto chiara: con il Chelsea si prova a trovare la quadra per; si prova a disegnare un cerchio milionario che in questa fase è ritenuto ancora eccessivo. Con l’entourage del giocatore non ci sono problemi, e anzi come testimonia anche il like social comincia a emergere una certa attenzione nei confronti del mondo azzurro, ma con i Blues restano aspetti problematici. Anche dopo l’incontro di mercoledì con Canales. L’intenzione? Farla finita al più presto, brindare e ...

