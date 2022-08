Muore Vito Annicchiarico: testimone di Roma Città Aperta (Di venerdì 5 agosto 2022) E' deceduto stamattina alle 6 in ospedale Vito Annicchiarico, il piccolo 'Marcello' del film 'Roma Città Aperta'. Classe 1934, non ha retto alla perdita di sua moglie, ed è andato via a cinque mesi di distanza dalla scomparsa della sua Maria. Ultimo testimone della grande opera di Roberto Rossellini aveva saputo mantenere i legami con la famiglia Venturini (finanziatrice della pellicola), e con i figli di Teresa Gullace, Mario e Umberto.Annichiarico lascia tre figli e tre nipoti. I funerali si terranno lunedì mattina alle 10 nella parrocchia San Fedele, in via Mesula, a Pietralata. Il critico cinematografico Adriano Aprà definì Vito Annichiarico "un signore dai modi gentili con una memoria di ferro" che era inciampato nel cinema mentre faceva lo sciuscià nel dopoguerra ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 5 agosto 2022) E' deceduto stamattina alle 6 in ospedale, il piccolo 'Marcello' del film ''. Classe 1934, non ha retto alla perdita di sua moglie, ed è andato via a cinque mesi di distanza dalla scomparsa della sua Maria. Ultimodella grande opera di Roberto Rossellini aveva saputo mantenere i legami con la famiglia Venturini (finanziatrice della pellicola), e con i figli di Teresa Gullace, Mario e Umberto.Annichiarico lascia tre figli e tre nipoti. I funerali si terranno lunedì mattina alle 10 nella parrocchia San Fedele, in via Mesula, a Pietralata. Il critico cinematografico Adriano Aprà definìAnnichiarico "un signore dai modi gentili con una memoria di ferro" che era inciampato nel cinema mentre faceva lo sciuscià nel dopoguerra ...

