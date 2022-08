Montreal, Nadal costretto al forfait: 'Problema agli addominali, avanti con gli allenamenti' (Di venerdì 5 agosto 2022) Rafael Nadal è costretto a dare forfait: "Dopo un periodo di allenamento senza il servizio, quattro giorni fa ho cominciato anche con le battute. Tutto stava andando al meglio, ma ieri ho sentito un ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 5 agosto 2022) Rafaela dare: "Dopo un periodo di allenamento senza il servizio, quattro giorni fa ho cominciato anche con le battute. Tutto stava andando al meglio, ma ieri ho sentito un ...

