Molestie alla Apple, rivolta delle donne contro Cupertino (Di venerdì 5 agosto 2022) Denunce sottovalutate se non addirittura insabbiate, ritorsioni trasversali e apatia. Le donne di Apple si ribellano a una cultura che le vede in diversi casi svantaggiate e discriminate. Una cultura ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 5 agosto 2022) Denunce sottovalutate se non addirittura insabbiate, ritorsioni trasversali e apatia. Ledisi ribellano a una cultura che le vede in diversi casi svantaggiate e discriminate. Una cultura ...

Agenzia_Ansa : Nuovo colpo per Kevin Spacey: l'attore dovrà pagare 31 milioni di dollari alla società di produzione che lo ha lice… - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Italia: L'attore dovrà versare alla società di produzione 31 milioni di dollari per le perdite subite in seguito al danno provo… - juornoit : #Juorno #Molestie alla #Apple di #Cupertino - paolochiariello : #Juorno #Molestie alla #Apple di #Cupertino - vecchio_sfregio : @ClaudioChieric @PAOLANURNBERG Ehilà CC, buongiorno,se ti capita ricorda alla Paola che il problema delle molestie… -